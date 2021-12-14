В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека

09:19, 14 дек 2021

В Белорецком районе произошло столкновение двух легковушек – в результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека получили травмы. Об этом рассказали в пресс-центре Госкомитета Башкирии по ЧС.







Вечером 13 декабря в Белорецком районе, недалеко от населенных пунктов Абзаково и Новоабзаково произошло столкновение двух встречных легковых автомобилей Лада Largus и Опель Astra.



На место происшествия оперативно выехали спасательная служба Госкомитета республики по ЧС, медпомощь и полицейские.



«В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 3 человека. Спасательная служба деблокировали пассажира из Лады Largus и передала их врачам», — сообщили в ведомстве.





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Фото: МЧС по РБ