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В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека

В Белорецком районе Башкирии столкнулись две легковушки, пострадали 3 человека

09:19, 14 дек 2021

В Белорецком районе произошло столкновение двух легковушек – в результате дорожно-транспортного происшествия 3 человека получили травмы. Об этом рассказали в пресс-центре Госкомитета Башкирии по ЧС. 

Вечером 13 декабря в Белорецком районе, недалеко от населенных пунктов Абзаково и Новоабзаково произошло столкновение двух встречных легковых автомобилей Лада Largus и Опель Astra. 

На место происшествия оперативно выехали спасательная служба Госкомитета республики по ЧС, медпомощь и полицейские. 

«В результате дорожно-транспортного происшествия получили травмы 3 человека. Спасательная служба деблокировали пассажира из Лады Largus и передала их врачам», — сообщили в ведомстве.


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Фото: МЧС по РБ
Теги: Белорецкий район происшествия аварии
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