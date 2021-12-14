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В Баймакском районе Башкирии трое девятиклассников совершили кражу из частного дома

В Баймакском районе Башкирии трое девятиклассников совершили кражу из частного дома

16:06, 14 дек 2021

В Баймакском районе Башкортостана трое подростков влезли в чужой дом и совершили кражу. Награбленное 15-летний школьники планировали продать, но к этому моменту их уже задержали полицейские.

С заявлением о преступлении обратилась 44-летняя жительница села Темясово. Женщина сообщила, что с 5 по 11 декабря неизвестные обчистили дом ее дочери. Стражи порядка узнали у соседки, что в этот период она видела у дома троих подростком – малолетних преступников быстро задержали.


Оказалось, что 15-летний приятели решили заработать денег и присмотрели дом, в котором по вечерам не горел свет. Сняв окно, они забрались внутрь и украли мясорубку, гитару, утюг, кабель от антенны, тонометр, инструменты и набор бокалов. Чужое имущество они собирались продать, но не успели.

По данным пресс-службы МВД Башкирии, ученики девятого класса признали свою вину, сейчас правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Баймакский район происшествия криминал
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