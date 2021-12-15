09:10, 15 дек 2021

В Уфе скончалась женщина, которая горела у здания ж/д больницы. Об этом сегодня, 15 декабря, сообщили в МЧС Башкирии.







64-летняя уфимка несколько дней находилась в реанимации 18-й больницы без сознания. По информации источника UFA1.RU, у нее было поражено 90% тела.



— От дежурного врача получена информация, что пострадавшая женщина 1957 года рождения, к сожалению, скончалась в 03:00 15.12.2021, — рассказали в МЧС.



Напомним, 9 декабря на проспекте Октября, 71/1 напротив ж/д больницы прохожие заметили, как горит женщина. Она стала кричать, ее услышал инженер по пожарной безопасности больницы. Он позвонил в пожарную охрану и схватил огнетушитель.





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