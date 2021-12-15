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В Дуванском районе Башкирии 56-летняя жительница погибла под колесами иномарки

В Дуванском районе Башкирии 56-летняя жительница погибла под колесами иномарки

11:21, 15 дек 2021

Утром 14 декабря в Дуванском районе случилось смертельное ДТП. На 85 километре дороги Кропачево-Месягутово-Ачит автомобиль сбил человека.


47-летний водитель «Шевроле Нива» сбил на трассе 56-летнюю женщину, которая переходила дорогу по «зебре». Сельчанка погибла на месте. Обстоятельства трагедии выясняют полицейские.

Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: в Уфе водитель за рулём Volkswagen Touareg врезался в здание кулинарии 

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Дуванский район происшествия ДТП
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