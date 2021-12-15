Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

Расчленитель из Стерлитамака показал, где прятал тело одной из жертв

Расчленитель из Стерлитамака показал, где прятал тело одной из жертв

17:54, 15 дек 2021

В Башкирии на прошлой неделе вынесли приговор 45-летнему Ринату Сахабетдинову из Стерлитамака – он забил до смерти и расчленил двух женщин, а затем разбросал их останки по лесу. С первой он расправился еще в 2007 году, однако тогда его вину установить не удалось.

Спустя 13 лет в Стерлитамаке без вести пропала женщина, перед своим исчезновением она часто созванивалась с Сахабетдиновым – и у следствия, наконец, появилась возможность привлечь мужчину к ответственности. В ходе работы с подозреваемым правоохранители установили его причастность к обоим убийствам. Впрочем, злоумышленник заявил, что изначально убивать никого не собирался: от одной жертвы он слишком усердно оборонялся, а другая неудачно упала после его удара. А расчленил и спрятал их преступник, потому что испугался. В итоге мужчина все-таки показал следователям, где прятал тела.


– Нам нужно подойти к муравейнику, там должна быть голова и еще какие-то конечности. Другие части находятся в лесопосадке, – говорит Сахабетдинов во время следственных действий, запись которых была опубликована ГТРК «Башкортостан».

Рината Сахабетдинова в итоге приговорили к 20 годам тюрьмы. Его посадили в колонию строгого режима.

Читайте также:

В Уфе скончалась женщина, которая горела у здания ж/д больницы
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скрин видео
Теги: Стерлитамакский район происшествия в Стерлитамаке криминал
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: