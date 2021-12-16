В Дюртюлинском районе Башкирии столкнулись иномарка и грузовик, погибли 2 человека
08:29, 16 дек 2021
Авария в Башкирии произошла после полуночи в Дюртюлинском районе.
На 25 км автодороги Дюртюли-Нефтекамск столкнулись "Renault Fluence" под управлением 28-летнего жителя Удмуртской Республики и встречный грузовик ГАЗ, за рулём которого находился 51-летний уфимец.
В результате столкновения водитель "Renault" и его 28-летняя пассажирка скончались на месте происшествия. Второй водитель госпитализирован. Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось об аварии на трассе М-7 в Татарстане, которая унесла жизнь четырёх человек из Башкирии.
Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
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