В Чишминском районе Башкирии на месте пожара обнаружили фрагменты тела
09:22, 16 дек 2021
В Чишминском районе Башкирии 16 декабря, в 03:32, на двух участках загорелись одноэтажный бревенчатый садовый дом и сайдинг другого садового дома.
Как уточняет МЧС по РБ, пожар произошел в деревне Заводянка, СНТ «Озерное», на линии 9.
На тушение пожара выехали сотрудники МЧС России и пожарной части Узытамак. В 03:48 возгорание было локализовано, пожар потушили в 03:58.
При разборе места пожара спасатели обнаружили фрагменты тела, пол и личность человека устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Мубарякова загорелась квартира. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение балкона на 11 этаже 12-ти этажного жилого дома