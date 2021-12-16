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В Чишминском районе Башкирии на месте пожара обнаружили фрагменты тела

В Чишминском районе Башкирии на месте пожара обнаружили фрагменты тела

09:22, 16 дек 2021

В Чишминском районе Башкирии 16 декабря, в 03:32, на двух участках загорелись одноэтажный бревенчатый садовый дом и сайдинг другого садового дома.

Как уточняет МЧС по РБ, пожар произошел в деревне Заводянка, СНТ «Озерное», на линии 9.

На тушение пожара выехали сотрудники МЧС России и пожарной части Узытамак. В 03:48 возгорание было локализовано, пожар потушили в 03:58. 

При разборе места пожара спасатели обнаружили фрагменты тела, пол и личность человека устанавливаются. На месте пожара работает дознаватель МЧС России.

Ранее сообщалось о том, что в Уфе на улице Мубарякова загорелась квартира. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдается открытое горение балкона на 11 этаже 12-ти этажного жилого дома


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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Чишминский район происшествия пожар
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