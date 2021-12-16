В Учалинском районе Башкирии загорелась буровая установка
09:29, 16 дек 2021
В МЧС по Башкирии вечером 15 декабря поступило сообщение о горении буровой установки Furukawa в 3 км от села Сафарово в Учалинском районе. На тушение пожара были направлены силы и средства добровольной пожарной команды поста села Мансурово Учалинского района и МЧС России. Пожарные ликвидировали возгорание. В инциденте никто не пострадал.
Причины пожара и обстоятельства произошедшего предстоит установить дознавателю МЧС России, сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.