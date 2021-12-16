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В Туймазинском районе двое мужчин на автомобиле застряли в поле

В Туймазинском районе двое мужчин на автомобиле застряли в поле

21:36, 16 дек 2021

Сегодня, 16 декабря, ночью около села Чукадыбашево Туймазинского района двое мужчин 35 и 49 лет застряли на автомобиле LADA Largus в поле. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.


На помощь оперативно выехали спасатели. По прибытию сотрудники службы обнаружили только одного мужчину. Как выяснилось позже, второй отправился домой, но до конечного пункта так и не дошел.

«Второй мужчина спустя какое-то время вернулся домой самостоятельно. Что делали мужчины ночью в поле остается загадкой», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Туймазинский район происшествия
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