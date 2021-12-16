В Туймазинском районе двое мужчин на автомобиле застряли в поле

21:36, 16 дек 2021

Сегодня, 16 декабря, ночью около села Чукадыбашево Туймазинского района двое мужчин 35 и 49 лет застряли на автомобиле LADA Largus в поле. О происшествии сообщили в Госкомитете РБ по ЧС.



На помощь оперативно выехали спасатели. По прибытию сотрудники службы обнаружили только одного мужчину. Как выяснилось позже, второй отправился домой, но до конечного пункта так и не дошел.



«Второй мужчина спустя какое-то время вернулся домой самостоятельно. Что делали мужчины ночью в поле остается загадкой», — добавили в ведомстве.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram