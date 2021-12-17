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В Мелеузе в результате пожара в пятиэтажке погиб мужчина

В Мелеузе в результате пожара в пятиэтажке погиб мужчина

09:07, 17 дек 2021

Около полуночи 16 декабря в башкирском Мелеузе в результате пожара в пятиэтажке погиб мужчина. Подробности происшествия рассказали сотрудники МЧС по республике.

Прибыв на место ЧП, пожарные обнаружили горение однокомнатной квартиры на первом этаже. В подъезде дома было сильное задымление и специалисты немедленно приступили к эвакуации жителей.


Всего из многоквартирного дома было эвакуировано 239 человек, среди них 34 ребенка. К сожалению, во время тушения пожара сотрудники экстренных служб обнаружили погибшего. Его личность устанавливается. Также сильно пострадал 36-летний мужчина, в тяжелом состоянии он был доставлен городскую больницу.

Пожар удалось ликвидировать меньше, чем за час. К тушению было привлечен 21 человек и девять единиц техники.

В настоящее время специалисты ведомств устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Мелеузовский район происшествия пожар
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