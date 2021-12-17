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В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошло 3 автоаварии

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошло 3 автоаварии

09:54, 17 дек 2021

Сегодня, 17 декабря, утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано 3 автомобильные аварии.

Сегодня, 17 декабря, утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано 3 автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств.

«Известно, что аварии произошли в условиях дождя. Сейчас на месте работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.


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Источник: gtrk.tv
Теги: аварии происшествия
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