В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург произошло 3 автоаварии
09:54, 17 дек 2021
Сегодня, 17 декабря, утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано 3 автомобильные аварии.
Сегодня, 17 декабря, утром на автодороге Уфа-Оренбург с остановки общественного транспорта «Кафе Отдых» до «Металлобазы» зарегистрировано 3 автомобильные аварии, в которых механические повреждения получили около 15 транспортных средств.
«Известно, что аварии произошли в условиях дождя. Сейчас на месте работают сотрудники столичного Полка ДПС ГИБДД и другие экстренные службы. Выясняются обстоятельства произошедшего. Движение на данном участке в обоих направлениях затруднено», — сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.