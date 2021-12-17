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В больнице скончался 4-летний ребенок из Башкирии, который попал вместе с отцом в аварию

В больнице скончался 4-летний ребенок из Башкирии, который попал вместе с отцом в аварию

10:30, 17 дек 2021

Медики несколько дней боролись за жизнь мальчика из Абзелиловского района, который вместе с отцом и его братьями попал в аварию. Травмы оказались крайне серьезными, ребенок впал в кому и, не приходя в сознание, умер.


Смертельное ДТП произошло в соседней Челябинской области. На трассе Куса-Златоуст столкнулись встречные «девятка» и грузовая «Газель».

В легковом автомобиле ехали три брата, один из них взял с собой сына. Взрослые пассажиры и водитель скончались сразу же, ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

У погибших остались беременная мать и 1,5 годовалый ребенок.

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Теги: происшествия Абзелиловский район
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