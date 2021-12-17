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Московские мошенники обменяли в банкоматах билеты банка приколов на четыре миллиона рублей

Московские мошенники обменяли в банкоматах билеты банка приколов на четыре миллиона рублей

10:38, 17 дек 2021

В городе Москве банда жуликов обнаружила банкоматы, принимающие фальшивки и смогла заработать на авантюре 4 млн рублей. Узнав об уязвимости аппаратов из интернета, они решили испытать это в деле. Способ сработал и парни, накупив фальшивок, «скормили» их столичным банкоматам.


Самую крупную сумму аферисты сняли в Москве, а их сообщник в Санкт-Петербурге разбогател на билетах банка приколов на 400 тыс. рублей. В конце концов, пару «приколистов» задержали, отследив их по камерам видеонаблюдения. Автора идеи легких денег пока ищут.

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Теги: происшествия криминал
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