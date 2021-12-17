В Татышлинском районе Башкирии загорелась ферма: погибли 12 коров и две лошади
11:12, 17 дек 2021
В Татышлинском районе Башкирии при пожаре на ферме погибли 12 коров и две лошади. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ. Пожар произошел вчера, 16 декабря, ночью в деревне в Татышлинском районе. Произошло открытое горение фермы.
«При пожаре погибли 12 голов КРС, 2 лошади. Погибших и травмированных людей нет. Причина пожара устанавливаются, на месте пожара работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.