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В Татышлинском районе Башкирии загорелась ферма: погибли 12 коров и две лошади

В Татышлинском районе Башкирии загорелась ферма: погибли 12 коров и две лошади

11:12, 17 дек 2021

В Татышлинском районе Башкирии при пожаре на ферме погибли 12 коров и две лошади. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ.


Пожар произошел вчера, 16 декабря, ночью в деревне в Татышлинском районе. Произошло открытое горение фермы.  

«При пожаре погибли 12 голов КРС, 2 лошади. Погибших и травмированных людей нет. Причина пожара устанавливаются, на месте пожара работает дознаватель МЧС России», — добавили в ведомстве.

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Источник: gtrk.tv
Теги: Татышлинский район происшествия пожар
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