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В Гафурийском районе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», пострадали люди

В Гафурийском районе Башкирии столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта», пострадали люди

12:06, 17 дек 2021

16 декабря на территории Гафурийского района Башкирии столкнулись «КамАЗ» и «Лада Гранта». Встречные автомобилист сошлись на улице Глинки на повороте на трассу Самара-Уфа-Челябинск.


За рулем грузовика находился 41-летний житель Гафурийского района республики, а отечественной легковушкой управлял 34-летний водитель. Он и его 35-летняя пассажирка обратились за помощью врачей, после чего медики отпустили обоих домой.

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Источник: www.sobkor02.ru
Теги: Гафурийский район
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