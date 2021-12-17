В Башкирии задержали мужчину, распространявшего домашнее видео с участием экс-супруги
15:55, 17 дек 2021
В Башкирии полицейские прямо в самолете задержали жителя Стерлитамака, распространявшего хоум-видео с участием экс-супруги
Выяснилось, что мужчина находился в федеральном розыске по подозрению в нарушении неприкосновенности частной жизни. По предварительным данным, злоумышленник отправил интим-фото и видео бывшей супруги своему приятелю. Узнав об этом, женщина написала заявление в полицию.
На данный момент любитель распространять «клубничку» находится под подпиской о невыезде. Ему может грозить крупный штраф в размере 200 тысяч рублей, исправительные работы, либо заключение под стражу сроком на два года.
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