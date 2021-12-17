В Башкирии на трассе Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк столкнулись встречные легковушка и грузовик, погиб пассажир

17:34, 17 дек 2021

Сегодня, 17 декабря, в Абзелиловском районе зарегистрировано ДТП с погибшим.



Авария произошла около 17:00 на 264 км автодороги Стерлитамак-Магнитогорск-Белорецк. Столкнулись встречные "Лада Калина" под управлением 48-летнего жителя Белорецка и грузовик "Howo", за рулём которого находился 30-летний житель Магнитогорска.



В результате аварии неустановленный пассажир легкового автомобиля, мужчина на вид 30 лет, скончался до приезда скорой медицинской помощи. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Подробности ДТП уточняются.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ