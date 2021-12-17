В Краснокамском районе Башкирии автобус со школьниками попал в аварию
23:31, 17 дек 2021
17 декабря школьный автобус попал в автоаварию в Краснокамском районе Башкирии. По информации пресс-службы МЧС республики, 11 детей в сопровождении трёх взрослых направлялись с концерта из села Николо-Березовка в село Новый Актанышбаш. На подъезде к пункту назначения автобус столкнулся с грузовой «Hyundai».
«Погибших и пострадавших нет. Родители забрали своих детей по местам жительства», - уточнили представители ведомства.
Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Затруднения движения нет.