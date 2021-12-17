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В Краснокамском районе Башкирии автобус со школьниками попал в аварию

В Краснокамском районе Башкирии автобус со школьниками попал в аварию

23:31, 17 дек 2021

17 декабря школьный автобус попал в автоаварию в Краснокамском районе Башкирии.


По информации пресс-службы МЧС республики, 11 детей в сопровождении трёх взрослых направлялись с концерта из села Николо-Березовка в село Новый Актанышбаш. На подъезде к пункту назначения автобус столкнулся с грузовой «Hyundai».

«Погибших и пострадавших нет. Родители забрали своих детей по местам жительства», - уточнили представители ведомства.

Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Затруднения движения нет.

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Источник: www.bashinform.ru
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Краснокамский район происшествия аварии
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