В Краснокамском районе Башкирии автобус со школьниками попал в аварию

23:31, 17 дек 2021

17 декабря школьный автобус попал в автоаварию в Краснокамском районе Башкирии.



По информации пресс-службы МЧС республики, 11 детей в сопровождении трёх взрослых направлялись с концерта из села Николо-Березовка в село Новый Актанышбаш. На подъезде к пункту назначения автобус столкнулся с грузовой «Hyundai».



«Погибших и пострадавших нет. Родители забрали своих детей по местам жительства», - уточнили представители ведомства.



Причина дорожно-транспортного происшествия устанавливается. Затруднения движения нет.



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Фото: ГИБДД по РБ