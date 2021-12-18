В Башкирии произошла массовая авария грузовиков

10:25, 18 дек 2021

Сегодня, 18 декабря, в Иглинском районе республики произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла после 7:00 на 1536 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.







По предварительным данным, столкнулись «Скания», «Ман», «Мерседес-Бенц» и автовоз «Скания». В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.



Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман и Улу-Теляк. Подробную схему объезда ГорОбзор.ру публиковал ранее.



На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.





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