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В Башкирии произошла массовая авария грузовиков

В Башкирии произошла массовая авария грузовиков

10:25, 18 дек 2021

Сегодня, 18 декабря, в Иглинском районе республики произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, авария произошла после 7:00 на 1536 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

По предварительным данным, столкнулись «Скания», «Ман», «Мерседес-Бенц» и автовоз «Скания». В результате аварии пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Из-за ДТП движение на федеральной трассе полностью перекрыто. Для легковых автомобилей организован объезд через села Урман и Улу-Теляк. Подробную схему объезда ГорОбзор.ру публиковал ранее.

На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Подробности аварии уточняются.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Иглинский район происшествия аварии
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