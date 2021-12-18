В Уфе мужчина загорелся в закрытом автомобиле

17:29, 18 дек 2021

В Уфе сегодня, 18 декабря, в полдень, на улице Менделеева, 158 загорелся автомобиль ВАЗ-21099, внутри салона оказался закрыт 35-летний мужчина, сообщает МЧС по Башкирии.







Возгорание в моторном отсеке машины, в районе аккумулятора заметил прохожий. Салон был заполнен дымом. Очевидец силой опустил окно с водительской стороны и открыл дверь, затем вытащил человека, провёл искусственный массаж сердца, реанимировал и далее на своей машине отвёз пострадавшего в больницу № 21.



Отмечено, что на момент обнаружения пожара машина была в заведённом состоянии. Пострадавший находится в реанимации.



Ранее сообщалось о том, что в Ермекеевском районе Башкирии сгорел дом, погиб пенсионер.





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Фото: МЧС Башкирии