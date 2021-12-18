В Уфе мужчина загорелся в закрытом автомобиле

В Уфе сегодня, 18 декабря, в полдень, на улице Менделеева, 158 загорелся автомобиль ВАЗ-21099, внутри салона оказался закрыт 35-летний мужчина, сообщает МЧС по Башкирии.
Возгорание в моторном отсеке машины, в районе аккумулятора заметил прохожий. Салон был заполнен дымом. Очевидец силой опустил окно с водительской стороны и открыл дверь, затем вытащил человека, провёл искусственный массаж сердца, реанимировал и далее на своей машине отвёз пострадавшего в больницу № 21.
Отмечено, что на момент обнаружения пожара машина была в заведённом состоянии. Пострадавший находится в реанимации.