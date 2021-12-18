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Задержанного за взятку замглавы Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова заключили под стражу

Задержанного за взятку замглавы Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова заключили под стражу

17:56, 18 дек 2021

Заместителю главы Октябрьского района Уфы Расулю Кагирову избрали меру пресечения. Как сообщает Кировский районный суд Уфы, мужчину заключили под стражу на два месяца.

Уточняется, что Расуль Кагиров обвиняется органами предварительного следствия в получении взятки должностным лицом в крупном размере. Судья Кировского районного суда Уфы РБ удовлетворил ходатайство следователя и заключил обвиняемого под стражу до 16 февраля 2022 года.

Напомним, ранее сообщалось, что замглавы Октябрьского района Уфы Расуля Кагирова задержали за получение взятки. Следственный комитет Башкирии подтвердил эту информацию.


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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа криминал
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