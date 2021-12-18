В Башкирии в аварии погибли две девушки
19:58, 18 дек 2021
Сегодня, 18 декабря, в городе Октябрьский произошла авария с двумя погибшими. Как уточняет региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло после 16:00 на улице Космонавтов.
На дороге столкнулись ВАЗ-2112 и встречный автомобиль «Лада Калина». После столкновения ВАЗ опрокинулся в кювет.
В результате аварии две девушки – водитель и пассажир ВАЗа – скончались в медучреждении. Водитель «Калины» травмирован.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе сегодня, 18 декабря, в полдень, на улице Менделеева, 158 загорелся автомобиль ВАЗ-21099, внутри салона оказался закрыт 35-летний мужчина, сообщает МЧС по Башкирии.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по РБ
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