В Башкирии в аварии погибли две девушки

19:58, 18 дек 2021

Сегодня, 18 декабря, в городе Октябрьский произошла авария с двумя погибшими. Как уточняет региональная Госавтоинспекция, ДТП произошло после 16:00 на улице Космонавтов.







На дороге столкнулись ВАЗ-2112 и встречный автомобиль «Лада Калина». После столкновения ВАЗ опрокинулся в кювет.



В результате аварии две девушки – водитель и пассажир ВАЗа – скончались в медучреждении. Водитель «Калины» травмирован.



Ранее сообщалось о том, что в Уфе сегодня, 18 декабря, в полдень, на улице Менделеева, 158 загорелся автомобиль ВАЗ-21099, внутри салона оказался закрыт 35-летний мужчина, сообщает МЧС по Башкирии.





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Фото: ГИБДД по РБ