В Абзелиловском районе Башкирии водитель опрокинулся в кювет, погибла пассажирка

11:01, 19 дек 2021

Авария в Башкирии произошла около полуночи в Абзелиловском районе.



На 13 км автодороги Аскарово-Таштимерево 40-летний житель Челябинской области за рулём "Renault Duster" на опасном повороте совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.



В результате аварии 64-летняя пассажирка, мать водителя, скончалась на месте происшествия. Начато разбирательство.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции выявлено порядка 1500 нарушений ПДД, задержан 41 нетрезвый водитель.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ