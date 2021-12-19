В Илишевском районе Башкирии мужчина напал на полицейских с бензопилой

13:49, 19 дек 2021

Житель села в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом и бензопилой на двух участковых, которые проверяли условия жизни несовершеннолетних. Правоохранители смогли обезвредить дебошира. Теперь по решению суда, хулигана обязали выплатить полицейским компенсацию морального вреда.







Инцидент произошел в селе Старокуктуково. В частный дом, где проживала семья, состоящая на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, для проверки условий жизни детей прибыли двое участковых. Дома детей не оказалось, они гостили у родных. В жилище была их мать и ее пьяный сожитель.

- В момент разговора сотрудников полиции с хозяйкой дома об обстановке в семье сожитель резко встал с дивана, схватился за лежащий на столе кухонный нож и начал угрожать сотрудникам полиции расправой, - сообщили в МВД по РБ подробности происшествия.





Правоохранители вышли во двор, чтобы избежать продолжения конфликта. Но дебошир выскочил на улицу с бензопилой, запустил ее и направился в сторону полицейских.

- Сотрудники полиции для обезвреживания агрессивного мужчины с помощью находящейся рядом лопаты выбили у него из рук опасный инструмент и обезвредили нападавшего, - говорится в сообщении.

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На днях состоялся суд над дебоширом. Его обязали выплатить участковым компенсацию морального вреда.