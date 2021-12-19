В Зианчуринском районе Башкирии толпа сельчан, забыв о социальной дистанции, собралась на розыгрыш автомобиля
17:55, 19 дек 2021
Эпидемия коронавируса в Башкирии идет на спад, чем не преминули воспользоваться владельцы одного из крупных строительных магазинов в деревне Исянгулово и устроили грандиозный праздник, где разыграли автомобиль и другие призы в виде бытовой техники.
В небольшом дворце культуры собрались не только жители Зианчуринского, но и Кугарчинского и Зилаирского районов. Зал был забит битком, вот только о необходимом соблюдении социальной дистанции никто и не думал. Многие, включая пожилых людей, сидели без защитных масок.
— Вот так вот, кому-то и антиковидный указ не писан! – с иронией отмечают местные жители ажиотаж вокруг розыгрыша.