В Москве нетрезвый мужчина из Башкирии выломал дверь магазина, чтобы продолжить гулянку
18:19, 19 дек 2021
Что может потревожить башкирского сварщика в Москве? Разводилы, мошенники? Чепуха! Самое неприятное - когда за полночь кончается водка и чувство самосохранения.
Именно это и произошло с 39-летним работягой по имени Альберт. Он ворвался в "Пятерочку", насобирал спиртных напитков, табака, закусок и... был схвачен сотрудниками Росгвардии прямо на месте преступления. О существовании сигнализации бедолага временно забыл.
В ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.
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