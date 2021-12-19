В Башкирии пропал 12-летний житель Иглино Кирилл Саишев

19:02, 19 дек 2021

В Иглино разыскивают 12-летнего Кирилла Саишева. Как сообщают волонтеры «Поиск детей – Уфа», мальчик должен был вернуться из музыкальной школы домой 19 декабря, в 12:50, однако о нем нет никаких вестей.



Был одет в серо-белую куртку, темно-синюю шапку с помпоном, камуфляжные штаны. При себе имел зачехленный курай.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить по номерам 102 или 8-927-969-89-19.



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Фото: «Поиск детей – Уфа»