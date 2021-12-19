В Мишкинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими

21:15, 19 дек 2021

ДТП произошло примерно в 17:00 на 12 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка.



41-летняя жительница Уфимского района за рулем "Mazda 3" столкнулась со встречной "Ладой Калина", за рулём которой находился 39-летний местный житель.



В результате аварии водитель отечественного автомобиля, а также 2 пассажира "Мазды" с травмами госпитализированы. Также из салона иномарки были осмотрены врачами 31-летняя женщина и её 2-летний сын, после чего отпущены домой.



Подробности ДТП уточняются.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ