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В Сибае пенсионерку насмерть сбила женщина за рулем

В Сибае пенсионерку насмерть сбила женщина за рулем

22:49, 19 дек 2021

Сегодня, 19 декабря, в Сибае под колёсами «Lada Vesta» погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.


По предварительным данным, 34-летняя местная жительница, двигаясь за рулём «Lada Vesta» со стороны города Сибая в направлении с.Туяляс, сбила 71-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.

Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими.

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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Сибай происшествия ДТП
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