В Сибае пенсионерку насмерть сбила женщина за рулем
22:49, 19 дек 2021
Сегодня, 19 декабря, в Сибае под колёсами «Lada Vesta» погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ. По предварительным данным, 34-летняя местная жительница, двигаясь за рулём «Lada Vesta» со стороны города Сибая в направлении с.Туяляс, сбила 71-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.