В Сибае пенсионерку насмерть сбила женщина за рулем

22:49, 19 дек 2021

Сегодня, 19 декабря, в Сибае под колёсами «Lada Vesta» погибла пожилая женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.



По предварительным данным, 34-летняя местная жительница, двигаясь за рулём «Lada Vesta» со стороны города Сибая в направлении с.Туяляс, сбила 71-летнюю женщину. В результате аварии пенсионерка скончалась на месте происшествия.



Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, начато разбирательство.



Ранее сообщалось о том, что в Мишкинском районе Башкирии произошла авария с пострадавшими.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ