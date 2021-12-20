В Башкирии в ДТП пострадали трое взрослых и пятилетний ребёнок

10:11, 20 дек 2021

ДТП в Башкирии с четырьмя пострадавшими произошло в Куюргазинском районе утром 20 декабря, сообщает ГИБДД по республике.



На трассе Уфа-Оренбург столкнулись Toyota Rav 4 под управлением жителя Стерлитамака и встречный Hyundai Solaris, за рулем которого находился оренбуржец. В результате аварии четыре человека, в том числе пятилетний ребёнок были госпитализированы с травмами.



Подробности ДТП уточняются.



Ранее сообщалось об еще одной аварии в Башкирии: на 57 км дороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай 26-летний парень на «Ладе Гранте» въехал в табун лошадей.



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