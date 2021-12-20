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В Башкирии водитель сбил двух пешеходов, одна из которых скончалась

В Башкирии водитель сбил двух пешеходов, одна из которых скончалась

11:31, 20 дек 2021

Сегодня, 20 декабря, в 08:30 часов утра в селе Николаевка Туймазинского района произошла смертельная авария. О происшествии сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД по РБ.

По данным ведомства, 61-летний местный житель, двигаясь по улице Шоссейная за рулём «Hyundai Elantra» сбил двух пешеходов,  которые, предположительно, шли по обочине без светоотражающих элементов на одежде. 

В результате происшествия 63-летняя женщина от полученных травм скончалась на месте ДТП, её 30-летняя дочь с травмами госпитализирована. 

На месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы. Начато разбирательство.


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Источник: gtrk.tv
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия ДТП
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