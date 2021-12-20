В Башкирии непотушенная сигарета стала причиной смерти 4-летней девочки

12:06, 20 дек 2021

Трагедия произошла 1 сентября этого года в Салавате. Мужчина оставил тлеющий окурок сигареты, что спровоцировало пожар, в котором погибла 4-летняя девочка, пострадала также ее 17-летняя сестра, сообщает пресс-служба СК Башкирии.







В Башкирии завершено расследование пожара в многоквартирном доме, в котором погибла 4-летняя девочка. Как сообщает пресс-служба СК Башкирии, трагедия произошла еще 1 сентября этого года в Салавате, когда 45-летний местный житель, будучи в состоянии алкогольного опьянения, оставил тлеющий окурок от сигареты дома, а после покинул квартиру.



- Оставленный окурок спровоцировал пожар в доме, в результате которого находившаяся этажом выше 4-летняя девочка скончалась от отравления продуктами горения, а ее 17-летней сестре был причинен тяжкий вред здоровью, — сообщает пресс-служба СК Башкирии.





Так, в отношении жителя Салавата возбуждено два уголовных дела по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) и по части 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Обвиняемый вину признал, а дело тем временем уже направлено в суд.

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Фото: СКР по Башкирии