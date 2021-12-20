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В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом

В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом

16:34, 20 дек 2021

Сегодня в Туймазинском районе в столкновении погиб человек. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик КамАЗ. После удара грузовик съехал в кювет.

В результате аварии 40-летний водитель легкового автомобиля из г. Октябрьский скончался до приезда скорой медицинской помощи. 46-летний водитель КамАЗа не пострадал. Авария произошла около 16:00 на 12 км автодороги Октябрьский-Туймазы. На месте ДТП работает полиция.

Подробности уточняются.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Туймазинский район происшествия аварии
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