В Башкирии водитель "Лады Гранта" погиб, столкнувшись с Камазом

16:34, 20 дек 2021

Сегодня в Туймазинском районе в столкновении погиб человек. Столкнулись "Лада Гранта" и встречный грузовик КамАЗ. После удара грузовик съехал в кювет.



В результате аварии 40-летний водитель легкового автомобиля из г. Октябрьский скончался до приезда скорой медицинской помощи. 46-летний водитель КамАЗа не пострадал. Авария произошла около 16:00 на 12 км автодороги Октябрьский-Туймазы. На месте ДТП работает полиция.



Подробности уточняются.



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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ