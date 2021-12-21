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В Башкирии полицейский получил ножевое ранение

В Башкирии полицейский получил ножевое ранение

09:30, 21 дек 2021

В Уфе местный житель ранил ножом участкового, когда тот приехал на вызов. Об этом сообщило республиканское МВД.

На днях в городской отдел полиции обратилась 42-летняя горожанка. Она рассказал, что ее во время ссоры избил сожитель. На место происшествия – в одну из квартир дома по улице Мушникова – прибыл участковый уполномоченный.

Когда сотрудник начал опрашивать потерпевшую, из кухни вышел агрессивный мужчина, в руках у которого был нож. Он ударил им полицейского по руке. Несмотря на ранение, правоохранитель задержал нападавшего – им оказался ранее неоднократно судимый 43-летний мужчина.

Дебошира доставили в отдел полиции. Сейчас решается вопрос о возбуждении против него уголовного дела.


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Источник: www.ufa.kp.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа
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