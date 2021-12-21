В Башкирии госпитализировали ребенка после нападения стаи собак

09:37, 21 дек 2021

Вчера в Уфе стая бездомных собак напала на 13-летнюю девочку. ЧП произошло по адресу улица Производственная, 2 – животные успели укусить ребенка, сейчас девочка находится в больнице.







На место происшествия немедленно выехали специалисты Центра общественной безопасности, сотрудники полиции, представители администрации Калининского района. Работники службы по отлову собак также провели рейд, тщательно осмотрев весь частный сектор и заброшенные дома, где могут прятаться безнадзорные собаки.





Уфимцам напоминают, что при встрече с агрессивно настроенным животным нужно постараться обойти его стороной, ни в коем случае не поворачиваясь к нему спиной. Не нужно делать резких движений, а постараться спокойно уйти, не упуская собаку из вида. Главное, не бежать, иначе животное может принять это как сигнал к нападению!





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