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В Куюргазинском районе Башкирии спасатели вытащили из снега машину с детьми

В Куюргазинском районе Башкирии спасатели вытащили из снега машину с детьми

10:12, 21 дек 2021

В Куюргазинском районе автомобиль «Хендай Солярис» застрял в снегу на дороге возле деревни Ялчикаево. Об этом сообщили в ГК РБ по ЧС.


Известно, что в машине находилась семья с маленькими детьми 1 года и 4 лет. Спасатели помогли им выбраться и довезли до дома.

По дороге сотрудники ведомства обнаружили еще один застрявший в снегу автомобиль. В ВАЗ-2111 находились три человека. Они направлялись домой в Таймасово, их также подвезли к месту назначения.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
Теги: Куюргазинский район
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