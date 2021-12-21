В Куюргазинском районе Башкирии спасатели вытащили из снега машину с детьми
10:12, 21 дек 2021
В Куюргазинском районе автомобиль «Хендай Солярис» застрял в снегу на дороге возле деревни Ялчикаево. Об этом сообщили в ГК РБ по ЧС. Известно, что в машине находилась семья с маленькими детьми 1 года и 4 лет. Спасатели помогли им выбраться и довезли до дома.
По дороге сотрудники ведомства обнаружили еще один застрявший в снегу автомобиль. В ВАЗ-2111 находились три человека. Они направлялись домой в Таймасово, их также подвезли к месту назначения.