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В Башкирии пропал уфимец Олег Галиев

В Башкирии пропал уфимец Олег Галиев

17:59, 21 дек 2021

Волонтеры «Лиза Алерт» сообщили, что в Уфе пропал 42-летний Олег Галиев. По информации поисковиков, мужчина вышел из дома 2 ноября и с тех пор о нем никакой информации нет. 


Приметы: рост 172 см, темно-русые волосы, худощавое телосложение, светло-зеленые глаза.

Одежда: темно-синяя куртка, черный свитер с белыми полосками на груди, синие джинсы, темная футболка, черная шапка, черные кроссовки. 

Если вы видела Олега Галиева или что-то знаете о его местонахождении, сообщите, пожалуйста, на горячую линию по телефону 8 800 700 54 52. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: Уфа происшествия Уфа поиск
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