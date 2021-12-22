Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Происшествия в Башкирии »

В Башкирии, из-за загоревшейся квартиры, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 2 детей

В Башкирии, из-за загоревшейся квартиры, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 2 детей

08:14, 22 дек 2021

21 декабря в 16:47, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что в Белебее по улице Фурманова, д.71 горит квартира.

На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, горение происходило в однокомнатной квартире-студии размером 5х5 метров на втором этаже дома. Горение быстро ликвидировали в 16:56. При пожаре одного человека эвакуировали с помощью лестницы со второго этажа и ещё 13 человек, в том числе 2 детей, по лестничному маршу.

- В результате пожара закопчены потолок и стены по всей площади. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.


Читайте также:

В Уфе, из-за пожара в квартире многоэтажного дома, эвакуировали 15 человек
Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gtrk.tv
Теги: Уфа происшествия пожар
Читайте также


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: