В Башкирии, из-за загоревшейся квартиры, из дома эвакуировали 14 человек, в том числе 2 детей

08:14, 22 дек 2021

21 декабря в 16:47, в ГУ МЧС России по РБ сообщили о том, что в Белебее по улице Фурманова, д.71 горит квартира.







На место были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России.



Как сообщили в пресс-службе МЧС России по РБ, горение происходило в однокомнатной квартире-студии размером 5х5 метров на втором этаже дома. Горение быстро ликвидировали в 16:56. При пожаре одного человека эвакуировали с помощью лестницы со второго этажа и ещё 13 человек, в том числе 2 детей, по лестничному маршу.



- В результате пожара закопчены потолок и стены по всей площади. Погибших и пострадавших нет, причина пожара устанавливается. На месте работает дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.





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