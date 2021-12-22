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В Башкирии водитель "Шевроле Нива" наехал на пешехода

В Башкирии водитель "Шевроле Нива" наехал на пешехода

10:18, 22 дек 2021

Авария в Башкирии произошла утром в г. Салават на пересечении улиц Уфимская и Дзержинского.

26-летний местный житель, двигаясь за рулём "Шевроле Нива", допустил наезд на пешехода, предположительно, переходившего проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия 38-летний мужчина получил телесные повреждения и после оказания медицинской помощи был отпущен домой. Со слов водителя, пешеход переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. По данному факту проводится проверка.


За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано девять автомобильных аварий, в которых девять человек получили травмы. 

За сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено порядка 1800 нарушений ПДД, задержано 20 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ
Фото: ГИБДД по РБ
Теги: Салават происшествия аварии
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