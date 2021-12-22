В Аургазинском районе Башкирии нашли мертвым полицейского
10:29, 22 дек 2021
В Аургазинском районе Башкирии нашли мертвым сотрудника местного отдела полиции Алмаза Ю. Об этом сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе республиканского МВД. На теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение. — В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.
Погибший был лейтенантом полиции. В одном из пресс-релизов МВД (от 2015 года) он упоминался как сотрудник изолятора временного содержания. Ему было 25 лет.