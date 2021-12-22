В Аургазинском районе Башкирии нашли мертвым полицейского

10:29, 22 дек 2021

В Аургазинском районе Башкирии нашли мертвым сотрудника местного отдела полиции Алмаза Ю. Об этом сообщили сегодня, 22 декабря, в пресс-службе республиканского МВД. На теле погибшего было обнаружено огнестрельное ранение.



— В настоящее время устанавливаются обстоятельства происшествия, — рассказали в ведомстве.



Погибший был лейтенантом полиции. В одном из пресс-релизов МВД (от 2015 года) он упоминался как сотрудник изолятора временного содержания. Ему было 25 лет.



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