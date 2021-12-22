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В Октябрьском у школьника украли автомобиль, который он хотел подарить маме

В Октябрьском у школьника украли автомобиль, который он хотел подарить маме

11:15, 22 дек 2021

Подросток долго копил на сюрприз, который обернулся уголовным делом.

В Октябрьском у десятиклассника угнали автомобиль. Об этом сообщил «Мэш Бэтэш». По данным паблика, подросток экономил и подрабатывал долгое время, чтобы накопить на подарок для мамы. Молодой человек накопил 50 тысяч рублей. На одном из сайтов он присмотрел «Ладу».

Школьник встретился с продавцом и договорился о покупке отечественной легковушки. Однако почему-то машину решили не ставить на учет. К сожалению, подросток не успел подарить автомобиль своей матери — ночью его угнали. По данным паблика, последним, кто видел «Ладу», был друг десятиклассника Яков, который парковал автомобиль. Сейчас в этом деле разбираются правоохранители, полицейские возбудили уголовное дело.


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Источник: proural.info
Теги: Октябрьский происшествия
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