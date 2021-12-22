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В Уфе из здания гимназии эвакуировали детей

В Уфе из здания гимназии эвакуировали детей

14:05, 22 дек 2021

Сегодня, 22 декабря, в Уфе была эвакуирована гимназия №91 на Красина, 33. Всех детей, учительский состав и персонал вывели на улицу. Об этом сообщил учащийся школы.


По одной из предварительных версий, образовательное учреждение эвакуировали из-за сообщения о минировании. Сейчас на месте работают саперы. К зданию гимназии также были направлены полицейские.

Видео с места эвакуации выложил один из учеников гимназии. Судя по его речи, дети не до конца понимают, из-за чего их экстренно сняли с уроков.

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Источник: www.ufa.kp.ru
Фото: скриншот видео
Теги: Уфа
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