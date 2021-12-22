В Московской области от отравления умерла молодая мама из Башкирии

18:30, 22 дек 2021

Стала известна причина смерти молодой матери троих детей Розы Ш., чье тело нашли на съемной в квартире в Московской области. О результатах вскрытия рассказала подруга умершей девушки Инна Д.







– Наркотиков в крови не нашли. В документе, который нам предоставили, причиной смерти значится «отравление, воздействие случайное ядовитого вещества, в неустановленном месте». Однако, каким конкретно веществом отравилась Роза, станет известно через 30-40 дней, – поведала нам Инна.



Также подруга молодой мамы рассказала, чем занималась Роза незадолго до своей смерти и поделилась предположением, чем именно могло вызвать отравление.





– Она в тот день была в клубе с друзьями, пила шампанское. На квартире, где Роза умерла, следователи обнаружили рядом с ее телом упаковку от обезболивающего. Эксперт, который проводил вскрытие, высказал предположение, что, отравление, могло произойти из-за того, что было смешано шампанское и обезболивающее, – поделилась подруга усопшей.

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