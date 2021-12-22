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Два вахтовика из Башкирии устроили дебош, из-за места возле иллюминатора самолета

Два вахтовика из Башкирии устроили дебош, из-за места возле иллюминатора самолета

19:35, 22 дек 2021

В транспортном управлении МВД по Уральскому федеральному округу сообщили, что два вахтовика из Башкирии на борту самолета, который должен был следовать из Ноябрьска в Уфу, устроили дебош.

По предоставленным данным, все произошло вечером 21 декабря, когда двое мужчин 35 и 47 лет поссорились из-за посадочного места у иллюминатора. Сообщается, что оба были пьяны, выражались матом и не обращали внимания на замечания персонала. 

Чтобы навести порядок, бортпроводникам пришлось обратиться в полицию. Сотрудники правоохранитальных органов забрали дебоширов и составили на них протоколы о хулиганстве. 

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Источник: gorobzor.ru
Теги: происшествия
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