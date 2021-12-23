В Башкирии загорелся кирпичный дом, погиб 63-летний мужчина

09:56, 23 дек 2021

22 декабря в 21:39, в ГУ МЧС России сообщили о том, что в Нефтекамске по улице Заречной горит одноэтажный кирпичный жилой дом, размерами 8х10 метров. На место оперативно направлены силы и средства МЧС России.







На момент прибытия подразделения открытым огнем горела крыша дома. В 22:03 пожар локализовали, в 22:41 открытое горение ликвидировали. В результате пожара огнем значительно поврежден дом. Соседние здания, строения повреждены не были.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России, дом был оборудован АДПИ по программе одиноко проживающие граждане в возрасте 55 лет и старше (факт сработки устанавливается). Предполагаемая причина пожара – неправильное устройство или неисправность печи отопления дома. В ходе тушения пожара погибших, пострадавших внутри дома не обнаружили.





- На расстоянии 200 метров от места пожара обнаружено тело 63-летнего мужчины (собственник сгоревшего дома). Работниками скорой медпомощи констатирована смерть. Причина смерти устанавливаются. Все обстоятельства сейчас выясняет следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, — добавили в ведомстве.

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Фото: МЧС по РБ