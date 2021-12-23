В Абзелиловском районе Башкирии водитель за рулём ВАЗ-2114 насмерть задавил 30-летнего пешехода

12:28, 23 дек 2021

ДТП в Башкирии зарегистрировали накануне вечером в Абзелиловском районе на 15 км автодороги Аскарово-Альмухаметово-Сибай.







На месте происшествия следственно-оперативной группы предварительно установлено, что 38-летний местный житель, двигаясь за рулём ВАЗ-2114, допустил наезд на 30-летнего пешехода. В результате происшествия мужчина скончался на месте ДТП.



Со слов водителя, пешеход находился на проезжей части. При выяснении обстоятельств, оказалось, что водитель и пешеход ранее работали вахтовым методом в Перьми. В этот день они с коллегами возвращались домой. После того как водитель оставил этого приятеля в состоянии алкогольного опьянения возле его дома, он поехал дальше развозить остальных. На улице мужчина обнаружил, что забыл свои очки в салоне автомобиля и поэтому решил дождаться водитель, который поедет обратно. Когда мужчина развез остальных и возвращался уже к себе, и случился этот наезд на своего напарника. Далее водитель покинул место ДТП, затем вернулся, чтобы собрать осколки автомобиля. В тот самый момент 33-летний мужчина за рулём «Лады Приора» допустил наезд на тело мужчины с последующим наездом на припаркованную справа ВАЗ. После чего были вызваны экстренные службы.





Сотрудники полиции продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.



За минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано двенадцать автомобильных аварий, в которых один человек погиб и четырнадцать получили травмы.



За сутки сотрудниками Госавтоинспекции было выявлено свыше 1800 нарушений ПДД, задержаны 26 нетрезвых водителей.

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Источник: ГИБДД по РБ

Фото: ГИБДД по РБ