В Уфе недалеко от общежития УГАТУ нашли тело женщины

14:00, 23 дек 2021

В Уфе рядом с общежитием УГАТУ на тротуаре прохожие обнаружили тело женщины. По предварительным данным, у уфимки не выдержало сердце. Женщине резко стало плохо и она упала прямо на улице. Сообщается, что в вузе у местной жительницы учится сын, которого она шла навестить.







Полиция исключать криминал сразу не стала. Позже ситуацию прокомментировали в МВД Башкирии.



— Признаков криминала нет. По предварительным данным, женщине стало плохо, и она скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.



Напомним, что 22 декабря из здания УГАТУ были эвакуированы студенты. На месте работали сотрудники спецслужб, а также пожарные и скорая помощь. Всех учащихся отправили домой.





Ранее сообщалось о прохожих, которые обнаружили тело молодого человека под окнами жилого дома в Благовещенске. Его смерть попала на камеру видеонаблюдения. В социальных сетях многие усмотрели в смерти молодого человека криминал.



Кроме того, 17 сентября в центре Уфы нашли тело полуобнаженной девушки. Она лежала на газоне под деревом рядом с домом по улице Кирова, 91, напротив собора Рождества Богородицы. Прохожие не сразу поняли, что девушка мертва, сначала подозревали, что она лишь пьяна.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм». Подписывайтесь на наш канал в Telegram