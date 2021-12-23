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В Уфе недалеко от общежития УГАТУ нашли тело женщины

В Уфе недалеко от общежития УГАТУ нашли тело женщины

14:00, 23 дек 2021

В Уфе рядом с общежитием УГАТУ на тротуаре прохожие обнаружили тело женщины. По предварительным данным, у уфимки не выдержало сердце. Женщине резко стало плохо и она упала прямо на улице. Сообщается, что в вузе у местной жительницы учится сын, которого она шла навестить.

Полиция исключать криминал сразу не стала. Позже ситуацию прокомментировали в МВД Башкирии.

— Признаков криминала нет. По предварительным данным, женщине стало плохо, и она скончалась до приезда скорой медицинской помощи, — пояснили в ведомстве.

Напомним, что 22 декабря из здания УГАТУ были эвакуированы студенты. На месте работали сотрудники спецслужб, а также пожарные и скорая помощь. Всех учащихся отправили домой.


Ранее сообщалось о прохожих, которые обнаружили тело молодого человека под окнами жилого дома в Благовещенске. Его смерть попала на камеру видеонаблюдения. В социальных сетях многие усмотрели в смерти молодого человека криминал.

Кроме того, 17 сентября в центре Уфы нашли тело полуобнаженной девушки. Она лежала на газоне под деревом рядом с домом по улице Кирова, 91, напротив собора Рождества Богородицы. Прохожие не сразу поняли, что девушка мертва, сначала подозревали, что она лишь пьяна.

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Источник: proural.info
Теги: Уфа происшествия Уфа
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