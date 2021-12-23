В Башкирии многодетная мать разбилась в аварии в свой день рождения

15:40, 23 дек 2021

За несколько часов до аварии 38-летняя Айгуль Я. рассказала о том, что ей пожелала гибели родная сестра, а гадалка заявила, что машина ее "угробит".







Авария произошла на трассе по пути из Стерлитамака в Стерлибашево. Из-за снегопада ВАЗ-2110, на котором Айгуль Я. возвращалась обратно домой, вылетел на встречную полосу прямо под колеса фуры «Ман».



От мощного удара «легковушку» смяло и вынесло на обочину. Сама Айгуль получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась до приезда медиков прямо в день своего рождения.



Выяснилось, что ранее, за несколько часов, женщина уже попадала в аварию. Она рассказала в соцсетях, что врезалась в забор.



У женщины остался муж и трое маленьких детей, младшему из которых всего 4 года.





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