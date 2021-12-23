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В Башкирии нашли без вести пропавшего музыканта

В Башкирии нашли без вести пропавшего музыканта

18:15, 23 дек 2021

В Башкирии нашли без вести пропавшего саунд-продюсера учалинской звукозаписывающей студии Bakshai-Star Ильнура Калямова. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщил его брат Ильгизар. 38-летний музыкант пропал примерно с 25 по 27 ноября при странных обстоятельствах.

Однако сегодня поиски артиста завершились. По словам Ильгизара, Ильнур вышел на связь с родителями.

— Он сам вышел на связь. С ним всё хорошо, — сказал брат пропавшего.

Уточнять, где пропадал Ильнур, Ильгизар не стал.

Напомним, Ильнур Калямов работает в звукозаписывающей студии, пишет аранжировки. По словам родных, артиста знают многие местные певцы. Перед исчезновением он заехал к сестре и сказал, что потерял телефон и карту. Позже мужчина сообщил, что собирается куда-то в дорогу.

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Источник: ufa1.ru
Фото: Ильгизар Калямов / Vk.com
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