Вахтовик из Башкирии заживо сгорел во время пожара в Новом Уренгое

19:06, 23 дек 2021

В Новом Уренгое случился пожар, где погибли вахтовики из Башкортостана и Оренбургской области. Самому молодому из них было 17 лет.



Известно, что трагедия произошла ночью 22 декабря в неиспользуемом корпусе, который был закрыт на ремонт. Во время борьбы с огнем пожарные обнаружили тела двух погибших. А после полной ликвидации возгорания был найден еще один обгоревший труп. Известно, что все трое были сотрудниками компании "Северстройсервис" 17, 32 и 42 лет. Двое из них жили в Оренбургской области, а один приехал сюда из Башкортостана.



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